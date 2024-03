Wohnungsbau sozial: Christian Pegel übergibt Zuwendungsbescheid für zwei Wohngebäude in Greifswald

Bauminister Christian Pegel wird am Montag einen Zuwendungsbescheid für den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern an den Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald übergeben. Das zinslose Darlehen über 5,4 Millionen Euro ist für zwei dreigeschossige Gebäude mit 28 barrierearmen und barrierefreien Wohnungen in der Straße „Am Elisenpark 5 und 6“ bestimmt.

Termin: Montag, 18.März 2024, 16.30 Uhr

Ort: Am Elisenpark 5,6, 17491 Greifswald

Die Gebäude werden mit Ladesäulen für je zwei E-Autos sowie Fahrradstellplätzen ausgerüstet. Außerdem wird eine Regensammelanlage für die Außenanlagen installiert. Die Wohnungen erhalten Fußbodenheizungen, die mit Geothermie betrieben werden.

2028 sollen die Wohnhäuser bezugsfertig sein.