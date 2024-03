POL-ANK: Amokalarm am Lilienthal-Gymnasium Anklam

Anklam (ots) -



Am heutigen Mittwoch, den 13.03.2024 gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei in Anklam die Auslösung eines Amokalarms im Lilienthal-Gymnasium Anklam bekannt. Eine Schülerin teilte dies telefonisch mit.



Sofort wurden sämtliche Interventionskräfte zum Einsatz gebracht, weitere Kräfte wurden alarmiert. Vor Ort konnte der Verdacht nicht bestätigt werden. Die Kontaktaufnahme mit der Schulleitung ergab, dass es sich bei der Auslösung des Alarms um einen sogenannten Fehlalarm handelte. Warum es zu diesem kam, kann gegenwärtig nicht gesagt werden.



