POL-NB: Bei Probefahrt Auto mitgehen lassen

Ein 22-jähriger Deutscher hat nach einer Probefahrt den grauen Subaru Outback eines Neubrandenburger Autohauses nicht zurückgebracht. Das Auto hatte zum Zeitpunkt des Verleihs das Kennzeichen NB-AT390. Ob es mittlerweile gewechselt wurde, ist nicht bekannt. Auf den Fotos ist das unterschlagene Modell zu sehen.



Er hatte vorgegeben, bei dem Händler ein neues Auto kaufen zu wollen. Bis zur Lieferung des Neuwagens wollte er mit einem Ersatzauto eine Probefahrt machen und dieses auch für ein paar Tage leihen. Sein eigenes Auto sei aufgrund eines Unfalls kaputt. Einen entsprechenden Vertrag unterschrieb er, einen Ausweis legte er vor.



Am Ende hat er den Wagen zum vereinbarten Zeitpunkt vor einigen Tagen nicht zurückgegeben. Der Händler hat die Polizei eingeschaltet. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen des Vorwurfs der Unterschlagung.



Nach ersten Fahndungsmaßnahmen bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe:



Wer hat den grauen Subara Outback - vermutlich mit Kennzeichen NB-AT390 - im Großraum Neubrandenburg oder darüber hinaus gesehen? Es könnte sein, dass der Tatverdächtige mit dem Wagen auch in anderen Bundesländern wie Brandenburg oder Berlin unterwegs ist.



Der junge Mann soll diese Masche nicht das erste Mal durchgezogen haben. Autohändler im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bzw. im näheren Umland sollten daher besonders wachsam in diesem Zusammenhang sein.



