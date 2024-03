POL-NB: Diebstahl zweier Außenbordmotoren

Waren (ots) -



Im Zeitraum vom Nachmittag des 11.03.2024 zum Nachmittag des 12.03.2024 wurden zwei Außenbordmotoren von Motorbooten am Yachthafen zur Müritz "Marina Eldenburg" entwendet.

Durch bislang unbekannte Täter wurden die zwei, durch den Eigentümer gesicherten, Bootsmotoren gewaltsam vom Fischereiboot entfernt.

Bei den Außenbordmotoren handelt es sich um einen der Marke Yamaha und einen der Marke Suzuki mit jeweils 8 PS.

Es entstand ein Stehlschaden in Höhe von 5.000 Euro.



Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel bitten um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer hat etwas im Bereich des Yachthafens "Marina Eldenburg" gesehen? Wer hat etwas Auffälliges bemerkt? Gab es möglicherweise weitere Taten, die nicht erfolgreich waren?

Wer Angaben zu möglichen Verdächtigen, weiteren Geschädigten oder anderen Dingen, die für die Aufklärung der Taten hilfreich sein könnten, machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



