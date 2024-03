POL-NB: Autoaufbrüche mitten am Tag

Neubrandenburg (ots) -



Am 12.03.2024 kam es in der Zeit zwischen 08:00 und 12:30 Uhr zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen in der Innenstadt und Oststadt von Neubrandenburg.



Hierbei wurde in allen Fällen der Rucksack samt Inhalt aus den Fahrzeugen entwendet. Weiterhin waren die Opfer entweder direkt am Fahrzeug oder aber in unmittelbarer Nähe zum Tatort. Die Rücksäcke konnten in einigen Fällen sogar im Nahbereich wieder aufgefunden werden, die Geldbörsen waren zum Ärger der Opfer jedoch immer leer.



Die Täter nutzten zum einen die Möglichkeit bei Öffnung der Fahrertür durch den Nutzer und verschafften sich so Zugriff über die Beifahrertür. Zum anderen wurden zwei unverschlossene Fahrzeuge angegriffen, bei denen sich die Besitzer jedoch in der Nähe befanden.

Durch aufmerksame Zeugen vor Ort konnten zwei unterschiedliche Personenbeschreibungen zu vermeintlichen Tätern abgegeben werden.



Tatverdächtiger 1

- Männlich

- Grün gekleidet

- Asiatischer Phänotyp



Tatverdächtiger 2

- Männlich

- Rotes Cap

- Trainingsanzug

- Circa 170cm groß

- Nordafrikanischer Phänotyp



Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen können an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-55820 oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.



Bei einem Sachverhalt waren die Hinweise und Handlungen eines Zeugen sehr hilfreich für die eingesetzten Beamten. Ein mutiger Mitbürger wurde durch ein Gespräch auf den vermeintlichen Täter aufmerksam und wollte diesen ansprechen. Die männliche Person flüchtete und der Zeuge nahm die Verfolgung auf, bis durch den Flüchtigen ein Messer gezogen wurde und der Zeuge bedroht wurde. Der zivilcouragierte Mann entfernte sich aus der Situation und wählte den Notruf.



Es konnten erste sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen gesammelt werden. Die Anzeigen wegen Diebstahls wurden in allen Fällen gefertigt. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit: Rucksäcke nicht unbeaufsichtigt und sichtbar im PKW lassen, das Fahrzeug zu jeder Zeit verschlossen haben und Geldbörsen nicht offensichtlich im PKW aufbewahren. Außerdem sollte immer eine gewisse Vorsicht gewahrt werden, wenn so eine Tat beobachtet wird. Leider werden solche Situationen schamlos durch die Täter ausgenutzt, um Portemonnaies oder andere Wertgegenstände dabei zu stehlen.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





