POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Toitenwinkel - Tatverdächtiger ermittelt

Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel kam es am frühen gestrigen Nachmittag zu einem räuberischen Diebstahl. Dabei setzte ein Ladendetektiv Pfefferspray ein. Die Polizei konnte jetzt einen 44-jährigen Tatverdächtigen aus Rostock ermitteln.



Gegen 13:20 Uhr fiel den Mitarbeitern eines Toitenwinkler Discounters ein 44-jähriger Mann auf, der Waren einsteckte, ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Der hinzugerufene 60-jährige Ladendetektiv sprach daraufhin den Tatverdächtigen im Ausgangsbereich an. Nach ersten Erkenntnissen reagierte der 44-Jährige aggressiv und es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern. Dabei soll der 44-jährige Tatverdächtige versucht haben den Ladendetektiv zu schlagen. Zum Schutz setzte der Detektiv des Discounters Pfefferspray gegen den Tatverdächtigen ein. Der Ladendieb verließ daraufhin das Lebensmittelgeschäft. Im Außenbereich soll der 44-Jährige seinen Hund von der Leine gelöst und versucht haben diesen gegen den Ladendetektiv einzusetzen. Der Mitarbeiter konnte sich zurück in den Laden begeben und die Türen verriegeln. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss zu Fuß.



Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen trotz umgehend eingeleiteter Fahndung im Nahbereich nicht mehr antreffen. Die Polizeibeamten sichteten im Markt das vorhandene Videomaterial und konnten den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mann identifizieren. Dabei handelt es sich um einen 44-jährigen Deutschen aus Rostock. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahl aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Das Lebensmittelfachgeschäft wurde durch die eingesetzten Beamten geräumt. Durch den Einsatz des Pfeffersprays erlitten sechs weibliche Personen, darunter vier Mitarbeiterinnen, Augenreizungen und wurden vor Ort durch einen hinzugerufenen Rettungswagen medizinisch behandelt. Den Einsatz vor Ort unterstützte ebenfalls die Feuerwehr Rostock. Der Discounter konnte im Nachgang, einer durch die Feuerwehr veranlassten Lüftung, wieder öffnen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell