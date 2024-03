POL-SN: Unbekannter setzt Mülltonne in Brand - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem es am gestrigen Nachmittag im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz zum Brand einer Mülltonne kam, sucht die Schweriner Polizei nun nach Zeugen:



Gegen 16 Uhr wurde der Polizei über die Feuerwehr bekannt, dass es im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Kantstraße zum Brand einer Mülltonne gekommen war. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden; verletzt wurde niemand. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 300 Euro beziffert.



Die Schweriner Polizei hat vor Ort eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen obliegen dem Kriminalkommissariat Schwerin.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer sachdienliche Hinweise oder Angaben zum unbekannten Verursacher des Mülltonnenbrandes geben kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell