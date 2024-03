POL-HST: Ladendetektiv stellt Dieb und landet dafür im Krankenhaus

Stralsund (ots) -



Am Dienstag, dem 12.03.2024 gegen 09:20 Uhr betrat nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 44-jähriger russischer Staatsangehöriger ein Elektronikfachgeschäft im Strelapark in Stralsund. Dort entnahm er augenscheinlich eine Handyhülle aus der Auslage und passte diesem seinem Handy an und verließ offenbar den Markt ohne eben diese Hülle zu bezahlen.



Ein 46-jähriger deutscher Ladendetektiv und ein weiterer Mitarbeiter beobachteten diese Handlung und stellten den Tatverdächtigen hinter dem Kassenbereich. Nachdem der Tatverdächtige den beiden zunächst ins Büro folgte, wurde er zunehmend ungehaltener und widersetzte sich im Weiteren derart den Maßnahmen, dass es zum Gerangel kam. Der Delinquent soll um sich geschlagen und getreten haben, so dass in dessen Folge der Ladendetektiv stürzte und sich dabei eine Hand brach. Er wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Der Tatverdächtige konnte nach kurzer Flucht durch mittlerweile eingetroffene Beamte im Nahbereich festgestellt und im Weiteren nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auch festgenommen werden. Während des Gewahrsamsaufenthaltes kam es zudem zu Widerstandhandlungen, bei dem sich drei Polizisten im Alter von 23 bis 26 Jahren leicht verletzten (Verletzungen im Gesichtsbereich). Am heutigen Mittwoch soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.



Es wurden u.a. Anzeigen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell