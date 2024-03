POL-NB: Warnung vor Trickbetrügern

Neustrelitz (ots) -



In den vergangenen Wochen wurde bereits über die Häufung der Handtaschendiebstähle aus Einkäufskörben im Bereich Neubrandenburg berichtet. Nicht zu selten wurde durch die Täter die Unaufmerksamkeit der Opfer beim Einkaufen genutzt, um die unbeaufsichtigte Tasche im Einkaufskorb zu klauen.



Am vergangenen Wochenende wurde der Polizei in Neustrelitz ein ähnlicher Sachverhalt bekannt.



Am 09.03.2024 wurde im Revier Neustrelitz eine Geldbörse durch einen ehrlichen Finder abgegeben. Seitens der Kollegen wurde die Eigentümerin ermittelt und umgehend darüber informiert. Am nächsten Tag erschien die 85-jährige Dame auf dem Revier - nicht nur, um ihr Eigentum zurückzuerhalten, sondern, um gleichzeitig eine Anzeige zu erstatten.



Die Deutsche wurde beim Einkaufen durch zwei Personen (männlich, weiblich) angesprochen, wobei eine von beiden mittels eines Stadtplanes nach dem Weg fragte und die Aufmerksamkeit somit auf sich lenkte. Wieder zu Hause angekommen, musste die 85-Jährige feststellen, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche fehlte.



Die beiden Unbekannten beschreibt das Opfer wie folgt:

- circa 50 Jahre alt

- circa 1,70m

- dunkle Kleidung

- Mütze bzw. Kapuze

- Fremdsprachiger Akzent



Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen können an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981-2580 oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit: Handtaschen nicht unbeaufsichtigt in Einkaufskörben lassen, Handtaschen geschlossen halten und Geldbörsen nicht in offenen Jackentaschen aufbewahren. Außerdem sollte immer eine gewisse Vorsicht gewahrt werden, wenn nach dem Weg gefragt wird oder zum Geldwechsel aufgefordert wird. Leider nutzen Trickbetrüger insbesondere solche vermeintlichen Hilfesituationen schamlos aus, um Portemonnaies oder andere Wertgegenstände dabei zu stehlen.



