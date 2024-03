POL-HST: Pkw in Graben, Unfallschäden stammen aber nicht von dort

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Am Montag, dem 11.03.2024 gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass soeben eine Frau mit ihrem Pkw Skoda in einen Graben bei einem Supermarkt in Wustrow gefahren sein soll.



Vor Ort stellten die Beamten eine 57-jährige Deutsche aus der Region fest, welche gesundheitlich beeinträchtigt schien, so dass im Weiteren der Rettungsdienst vor Ort kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Schaden nicht so recht zu diesem Unfall passte. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass es an der Landesstraße 21 auf Höhe des Parkplatzes Drei Eichen aus Richtung Born kommend einen frischen Unfall gab an einer Leitplanke, allerdings kein Unfallbeteiligter vor Ort war. Dort aufgefundene Trümmerteile passten allerdings zu dem in Wustrow verunfallten Skoda. Der Gesamtschaden beider Unfälle wird auf 10.000 Euro geschätzt.



Die Polizei ermittelt nun zum einen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort als auch wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.



