POL-HST: Polizeieinsatz in Prohn - Mann schlägt erst auf Prospekt-Verteiler ein, dann auf Polizisten

Am Montag, dem 11.03.2024 gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in Prohn in der Ringstraße ein Mann auf einen anderen einschlagen soll. Umgehend eingesetzte Beamte überwältigten den Angreifer und fesselten ihn im Weiteren. Bei dieser Aktion wurden ein 25-jähriger und ein 57-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt - sie trugen Kratzwunden im Hals- und Gesichtsbereich davon.



Nach jetzigem Erkenntnisstand verteilte zeitlich vorgelagert ein 24-jähriger Libanese Flyer in dem Wohngebiet und wurde im Weiteren durch den 36-jährigen deutschen Anwohner angegriffen und geschlagen. Der Geschädigte wurde durch den Angriff leichtverletzt (Prellungen am Oberkörper). Hinweise auf ein möglicherweise fremdenfeindliches Motiv liegen nicht vor, vielmehr wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass sich der nunmehr Tatverdächtige in einer Art psychischer Ausnahmesituation befand. Unter Hinzuziehung eines Rettungswagens und Notarztes wurde der Delinquent in ein Krankenhaus in Stralsund gebracht.



Gegen ihn wurden Anzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und sowohl Widerstand gegen als auch Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.



