POL-SN: Einbruch in Pizzalieferdienst - Polizei sucht Zeugen

Nachdem es in der Nacht vom 10. zum 11.3. zu einem Einbruch in die Geschäftsräume eines Pizzalieferdienstes in der Paulsstadt gekommen war, sucht die Schweriner Polizei nun nach Zeugen:



Unbekannte Täter waren dabei offenbar gewaltsam in das Objekt an der Wallstraße eingedrungen und hatten aus den Räumlichkeiten nach ersten Erkenntnissen einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Auch die Sachschadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Bereich.



Die Schweriner Polizei hat vor Ort eine Strafanzeige aufgenommen und Spuren gesichert.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt übernommen und sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise oder Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen werden unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de angenommen.



