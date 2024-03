POL-HWI: Teleskoplader entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Nachdem es in der Nacht zum 11. März zum Diebstahl eines Teleskopladers in Wismar Dargetzow gekommen sein soll, sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen.



Unbekannte Täter entwendeten den grünen Teleskoplader der Marke Merlo gegen 04:00 Uhr von einem Firmengelände Am weißen Stein und flüchteten ersten Erkenntnissen nach in Richtung der Ortschaft Greese. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



