POL-HRO: Brandstiftung an Pkw mit hohem Sachschaden

Am späten Abend des 11.03.2024 meldeten Anwohner per Notruf gegen

Mitternacht einen brennenden Pkw in der Danziger Str. im Rostocker

Stadtteil Lütten Klein.



Die vor Ort eingesetzten Beamten stellten einen im Heckbereich stark

brennenden VW Passat fest. Durch die Berufsfeuerwehr der Hansestadt

Rostock wurde der Brand gelöscht. Ein unmittelbar neben dem

brennenden PKW stehender Opel Astra wurde durch die Brandentwicklung

ebenfalls erheblich beschädigt.



Die Gesamtumstände lassen darauf schließen, dass das Feuer

vorsätzlich verursacht wurde. Der entstandene Sachschaden wurde auf

insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Vor Ort wurden durch den

Kriminaldauerdienst Rostock Spuren gesichert.



Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Rostock

Lichtenhagen unter 0381-77070 zu melden. Hinweise nimmt auch jede

andere Polizeidienststelle oder aber die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell