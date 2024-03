POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Waren (Müritz)

PHR Waren (ots) -



Am 11.03.2024,gegen 15:55 Uhr,kam es in der Ernst- Alban- Straße in Waren (Müritz)zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin. Nach derzeitigem Stand beabsichtigte der 59jährige Fahrer eines PKW Dacia,von einem Grundstück in der Ernst- Alban- Straße auf die Fahrbahn einzubiegen. Hierbei übersah der Mann eine 60jährige Fahrradfahrerin,die ordnungsgemäß die Ernst- Alban- Straße befuhr. In Folge des anschließenden Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Die Frau erlitt eine Fraktur des rechten Sprunggelenkes und musste stationär im Müritz- Klinikum Waren aufgenommen werden. Der Gesamtschaden beträgt geschätzte 200 Euro.Die 60-Jährige ist nigerianische Staatsangehörige und der 59-Jährige ist deutscher Staatsbürger. Die Beteiligten des Verkehrsunfalles sind wohnhaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.



