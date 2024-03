POL-HWI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Ferienhaus

Damshagen (ots) -



Nachdem unbekannte Täter im Verlauf der zurückliegenden Woche in ein Ferienhaus in Damshagen eingebrochen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Am Nachmittag des vergangenen Freitags (08.03.) wurde die Grevesmühlener Polizei über den Einbruch in das Ferienhaus in der Waldstraße informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft. Darüber hinaus entwendeten die Unbekannten mehrere Meter der am Haus befestigten Kupferfallrohre.



Dabei verursachten der oder die Täter einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.



Beamte des Kriminaldauerdienstes haben am Tatort Spuren gesichert.



Die Polizei in Grevesmühlen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, diese unter der Telefonnummer 03881 720 0 mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell