POL-HRO: Verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am vergangenen Sonntag verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge auf der Straße vor einer Schule in Vellahn festgestellt wurden, ermittelt nun der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin.



Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte in der Schulstraße in Vellahn großflächig mit Kreide unter anderem ein Hakenkreuz sowie antisemitische Schriftzüge auf die Straße geschmiert. Die Kriminalpolizei bittet nun um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Möglicherweise haben Zeugen am vergangenen Wochenende (08.03. - 10.03.2024) Beobachtungen gemacht, die für die Ermittler von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nimmt die Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 038847 6060, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



