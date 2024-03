POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu Graffiti-Schmierereien in Ludwigslust

Details anzeigen Hinweise zu diesen Graffiti-Schmierereien nimmt die Polizei in Ludwigslust entgegen. Hinweise zu diesen Graffiti-Schmierereien nimmt die Polizei in Ludwigslust entgegen.

Ludwigslust (ots) -



Nach Graffitischmierereien an einer Bushaltestelle am Samstagabend in Ludwigslust bittet die Polizei nun um Hinweise zu diesem Vorfall. Einer Zeugenaussage zufolge soll am Samstagabend gegen 21:50 Uhr in der Helene-von-Bülow-Straße ein unbekannter Jugendlicher im Beisein weiterer Personen mehrere Graffitis an einer Bushaltestellte mit Sprühfarbe angebracht haben. Als die Zeugin die Personengruppe ansprach, flüchtete die Jugendlichen, die augenscheinlich ca. 16 Jahre alt gewesen sein sollen, in Richtung "Breite Straße". Trotz des sofortigen polizeilichen Einsatzes, konnten die betreffenden Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Hinweise zu diesem Vorfall, insbesondere zum Verursacher der Tat, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell