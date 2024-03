POL-NB: Transporter eines Fahrdienstes verunglückt

Waren (ots) -



Am 11.03.2024 kam es auf der K10 zwischen den Ortschafen Groß Vielen und Ankershagen zu einem Unfall unter Beteiligung eines Transporters für Menschen mit Behinderungen, bei welchem der Fahrer schwer und ein weiterer Insasse leicht verletzt wurde.



Gegen 12:10 Uhr befuhr der Fahrer des PKW mit einem Kind den o.g. Verbindungsweg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Straßenbaum. Die zwei Insassen konnten aus dem Fahrzeug geborgen werden. Im Anschluss geriet das Fahrzeug vollständig in Brand und konnte unter Aufsicht der Feuerwehr vor Ort kontrolliert ausbrennen.



Der 40 Jahre alte deutsche Fahrer war schwerverletzt und wurde nach seiner Bergung in ein Krankenhaus verbracht. Das sieben Jahre alte Kind wurde leichtverletzt und ebenfalls zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.



Für den Zeitraum des Rettungseinsatzes musste die Strecke voll gesperrt werden. Ein Sachschaden entstand in Höhe von 10.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell