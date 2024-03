POL-LWL: 6 Crossmaschinen von einem Grundstück entwendet

Details anzeigen Wer kann Hinweise zu diesen gestohlenen Crossmaschinen geben? Wer kann Hinweise zu diesen gestohlenen Crossmaschinen geben?

Kirch Jesar (ots) -



Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag von einem Grundstück in Neu Klüß bei Kirch Jesar 6 Cross-Motorräder im Wert von etwa 60.000 Euro entwendet. Nach Angaben von Zeugen gelangten die Täter in der Zeit von Mitternacht bis 07:00 Uhr morgens gewaltsam auf das umfriedete Grundstück im Mühlenweg und entwendeten die am Wohnhaus abgestellten Fahrzeuge. Dazu wurden die Motorräder offenbar vom Grundstück geschoben und anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Kriminalpolizei geht anhand der vor Ort gesicherten Spuren von einer gezielten Tat aus und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Alle Maschinen sind Unikate, die unterschiedliche Modifikationen aufweisen (siehe Foto). Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib der Fahrzeuge nimmt die Polizei in Hagenow (03883-6310) entgegen.



