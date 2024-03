POL-HWI: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum gestrigen Sonntag (10.03.) im Wismarer Stadtteil Friedenshof einen Zigarettenautomaten gesprengt und dessen Inhalt entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 06:30 Uhr bemerkte ein Hinweisgeber die Beschädigungen des Zigarettenautomaten in der Hans-Grundig-Straße und informierte die Polizei.

Die Beschädigung, die offenbar im Verlauf der Nacht zum Sonntag entstanden ist, kann ersten Erkenntnissen zufolge auf die Verwendung von Pyrotechnik zurückgeführt werden.



Der entstandene Sachschaden liegt Schätzungen zufolge bei etwa 1.000 Euro, die Höhe des Stehlschadens ist bislang unklar.



Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten am Tatort Spuren.



Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



