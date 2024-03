POL-HRO: 19-jähriger Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Spornitz (ots) -



Am Sonntag, 10.03.2024, kam es gegen 13:55 Uhr in der Spornitzer

Bergstraße zu einem alleinbeteiligten Unfall eines Kradfahrers.

Dieser kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit

einem Bordstein und verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über das

Krad und stürzte.

Der 19-jährige Krad-Fahrer erlitt in der Folge des Unfalls schwere

Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren

medizinischen Versorgung ins Klinikum nach Schwerin geflogen werden.

Das Krad blieb weiterhin fahrbereit jedoch entstand ein Schaden von

mehreren hundert Euro.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



