POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer leichtverletzten Person auf der B 110 bei Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 10.03.2024 gegen 05:59 Uhr ereignete sich auf der B110, zwischen

den Abfahrten Zecherin und Gneventhin ein Verkehrsunfall mit

Personen- und Sachschaden, bei dem ein alleinbeteiligter PKW

involviert war. Der 19-jährige Führer eines PKW Audi A3 befuhr die

B110 aus Richtung Zecheriner Brücke kommend in Richtung Usedom Stadt.

In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt fünf heranwachsende Insassen

im Alter von 19 und 20 Jahren. Ca. 500m vor der Abfahrt Gneventhin

verfiel der Fahrzeugführer in einen Sekundenschlaf, kam nach rechts

von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer vor einem

Baum befindlichen Leitplanke. In der Folge wurde das Fahrzeug auf die

gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert, kollidierte dort erneut mit

einer vor einem Baum befindlichen Leitplanke und kam letztlich am

rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Hierbei wurde einer der Insassen

leicht an den Händen verletzt und wurde mittels Rettungswagen in das

Krankenhaus Anklam verbracht.



Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Es

musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An den

Schutzplanken entstand ein Schaden von ungefähr 3000EUR. Die B110

musste im Zuge der Bergung des Fahrzeugs für einen Zeitraum von ca.

30 Minuten voll gesperrt werden.



Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.





Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell