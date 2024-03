POL-HRO: Brand eines Reihenhaues

Plau am See (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen des 10.03.2024 ereignete sich in Plau am See

der Brand eines Reihenhauses bei dem ein erheblicher Sachschaden

entstand.

Gegen 01:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den Brand eines

Reihenhauses in der 1. Wasserstraße in Plau am See.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte wurden bereits Flammen im

Untergeschoss des Hauses festgestellt. 20 Kameraden der FFW Plau am

See waren zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im

Haus.

Da ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Haus nicht

ausgeschlossen werden konnte, musste die Anwohnerin kurzzeitig

evakuiert werden.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes kamen zur Spurensuche und

-sicherung zum Einsatz.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Da die Brandursache derzeit noch

ungeklärt ist, kommt im Laufe des heutigen Vormittags ein

Brandursachenermittler zum Einsatz.

Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Nach ersten

Schätzungen wird die Schadenshöhe auf etwa 300.000 Euro beziffert.



