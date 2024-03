POL-NB: Verdacht der Volksverhetzung, Beleidigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots) -



Am 09.03.2024 gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizei in Stralsund

Kenntnis von einem Sachverhalt, bei dem zwei minderjährige weibliche

Jugendliche mit ausländerfeindlichen Parolen beschimpft wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden eine 14-jährige Jugendliche mit

deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft und eine 15-jährige

Jugendliche mit deutscher Staatsangehörigkeit beim Verlassen eines

Supermarktes in der Greifswalder Chaussee aus einer Gruppe mit

männlichen und weiblichen Jugendlichen heraus, offenbar aufgrund

ihres Erscheinungsbildes, zunächst als "scheiß Ausländer" beschimpft.

Anschließend spielten die Personen ein Lied mit ausländerfeindlichen

Parolen, welches derzeit in den sozialen Medien verbreitet wird.

Dabei sangen sie lautstark die Worte "Deutschland den Deutschen,

Ausländer raus!". Eine Person soll zudem den Hitlergruß in Richtung

der beiden Geschädigten gezeigt haben. Durch die eingesetzten Beamten

des Polizeihauptrevieres Stralsund konnten vier deutsche Jugendliche

(1x weiblich/ 3x männlich) im Alter von 15 bis 17 Jahren als

Tatverdächtige ermittelt werden.

Auch im Beisein der Polizeibeamten stimmte ein Jugendlicher das Lied

erneut an.

Gegen die Jugendlichen wurde Anzeige wegen des Verdachtes der

Volksverhetzung, Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger und terroristischer Organisationen erstattet.

Da es sich bei allen beteiligten Personen um Minderjährige handelte,

wurden sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort an

ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen werden zuständigkeitshalber durch die

Kriminalpolizeiinspektion Anklam weitergeführt.



