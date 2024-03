POL-NB: Brand eines Geräteschuppens in Hohendorf bei Wolgast im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots) -



Am 10.03.2024 um 00:21 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in

Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises

Vorpommern-Greifswald über einen Brand einer Gartenlaube in Hohendorf

bei Wolgast informiert.

Der Hinweisgeber teilte dort mit, dass er einen lauten Knall gehört

hat und die Laube jetzt brennt.

Bei Eintreffen der Polizei und der Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr Wolgast stellte sich heraus, dass es sich um einen aus

Metall bestehenden Geräteschuppen, ca. 4m x 4m, handelte, der auf

einem Privatgrundstück stand. Bei der Begehung des Brandortes konnte

eine stark beschädigte Gasflasche festgestellt werden, die vermutlich

den lauten Knall bei der Explosion auslöste. Wie es zur Explosion der

Gasflasche kam, ist gegenwärtig unbekannt. Durch den diensthabenden

Staatsanwalt wurde der Einsatz eines Brandursachenermittlers

angeordnet.

Der KDD des KK Anklam hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.

Personen wurden nicht verletzt. Der Sachsachaden beläuft sich auf ca.

4000,-Euro



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell