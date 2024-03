POL-HRO: Autofahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinwirkung

Goldberg/ Neu Poserin (ots) -



Am 09.03.2024 gegen 21:30 Uhr kam es auf der B192 zu einem

Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Autofahrer.

Der 58-jährige Deutsche befuhr die K134 aus Richtung Sandhof kommend

in Richtung B192. An der Kreuzung K134/B192 überfuhr er die Fahrbahn

der Bundesstraße und kollidierte mit befindlichen Verkehrszeichen.

An dem Fahrzeug ist ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstanden.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und zur weiteren

medizinischen Behandlung ins Krankenaus verbracht

Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,40

Promille. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde

aufgenommen und der Führerschein einbehalten.



gefertigt:

Friedrich-Wilhelm Kase

Polizeikommissar

Polizeirevier Plau





verantwortlich:

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



