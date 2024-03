POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung zwischen Pisede und Neukalen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Malchin (ots) -



Am 09.03.2024 ereignete sich gegen 19:00 Uhr auf der L20 kurz hinter

Pisede ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrradfahrer.

Der 49-jährige Deutsche fuhr auf seinem Fahrrad aus Richtung Pisede

kommend in Richtung Neukalen. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte.

Dabei verletzte er sich leicht. Zur weiteren medizinischen Versorgung

wurde er durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Teterow

gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Radfahrer

Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

2,12 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme sowie eine

Strafanzeigenerstattung wegen Trunkenheit im Verkehr. Sachschaden

entstand nicht.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell