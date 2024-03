POL-HRO: Brand eines Gastanks einer Biogasanlage bei 18184 Fienstorf

Sanitz (ots) -



Am Samstag, 09.03.2024, kam es zum Brand eines Gastanks einer

Biogasanlage bei Fienstorf.

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet der Gastank gegen 13:20

Uhr in Brand.

Der brennende Tank hatte bereits kein Gas mehr enthalten, jedoch

waren die umliegenden Gastanks noch befüllt.

Zum Löschen des Feuers und zur Verhinderung des Übergreifens der

Flammen auf einen der benachbarten Tanks kamen ca. 50 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren aus Thulendorf, Broderstorf, Poppendorf,

Roggentin und Bentwisch zum Einsatz.

Das Feuer war gegen 14:55 Uhr gelöscht.

Es wurden keine Personen verletzt.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten an der Brandstelle

erste Spuren.

Die Schadenshöhe an der Anlage wird derzeit auf etwa 100.000 Euro

geschätzt.



Da die Ursache der Brandentstehung derzeit noch unklar ist, bittet

die Polizei um Hinweise zu möglichen relevanten Beobachtungen im

Bereich der Biogasanlage in Fienstorf.

Die Hinweise nehmen die Polizei in Sanitz unter der TelNr.:

038209-440 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur

Mitteilung von Hinweisen kann zudem auch die Onlinewache auf der

Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt

werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell