POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person auf der B 109 bei Rollwitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots) -



Am 09.03.2024 gegen 03:15 Uhr befuhr ein 38-jähriger deutscher

Fahrzeugführer einer Mercedes G-Klasse die B109 aus Richtung Rollwitz

kommend in Richtung Prenzlau.

Kurz hinter dem Autobahnanschluss Pasewalk Süd verlor der 38-Jährige

die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn

ab. Dabei beschädigte dieser mehrere Leitpfosten und ein

Verkehrsschild. Der Fahrer versuchte sein Fahrzeug wieder unter

Kontrolle zu bekommen, lenkte gegen, geriet danach in die linke

Nebenanlage und kam in einem angrenzenden Weiher auf dem Dach zum

Liegen.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand

ein Sachschaden von ca. 50.000,- Euro.

Beim Fahrzeugführer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,14

Promille. Die Kameraden Freiwilligen Feuerwehren aus Damerow und

Rollwitz kamen bei dem Verkehrsunfall zum Einsatz. Das verunfallte

Fahrzeug wurde durch ein Landwirt mit seinem Traktor geborgen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde

eingeleitet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell