POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kirchdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen

Am 08.03.2024 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr drangen

unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Kirchdorf ein.

Der Einbruch fiel den Eigentümern auf, nachdem sie von einem

Tagesausflug nach Hause zurückkamen.

Der oder die Täter entwendeten Wertgegenstände und Bargeld.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800,-Euro

Der KDD des KK Stralsund war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort

im Einsatz.

Die Ermittlungen dauern an.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der

Aufklärung dieser Straftat.

Wer Angaben zur genannten Tat oder Hinweise zu auffälligen Personen-

oder Fahrzeugbewegungen geben kann, die vielleicht mit der Tat in

Zusammenhang zu bringen sind, wird gebeten, sich im Polizeirevier

Grimmen unter Telefon 0383265/570, jeder andere Polizeidienststelle

oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer

Rundfunkdurchsage gebeten.



