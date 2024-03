POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen und Sachschaden bei Bergen auf Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen

Bergen/Rügen (ots) -



Am Freitag, 08.03.24 ereignete sich gegen 14:25 Uhr auf der B 196, am

Ortseingang Bergen aus Richtung Stralsund kommend, ein

Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuginsassen verschiedener Fahrzeuge

leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine

33-jährige Deutsche mit ihrem PKW Skoda auf den vor ihr

verkehrsbedingt haltenden PKW BMW eines 54-jährigen Deutschen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf das Heck des davor

haltenden PKW Toyota eines 63-jährigen Fahrzeugführers geschoben. Der

entstandene Sachschaden wird auf etwa 7500,- Euro geschätzt.

Der PKW Skoda und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten

durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die Fahrerin des PKW Skoda, der Fahrer des PKW Toyota und seine

62-jährige Beifahrerin (beide haben die russische

Staatsangehörigkeit) und die 53-jährige deutsche Mitfahrerin im BMW

wurden leicht verletzt. Für die Zeit der Bergung der Fahrzeuge wurde

der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Unfallursache bleibt zu ermitteln.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell