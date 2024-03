POL-HRO: Einbruch in Mobilfunkgeschäfte

Rostock (ots) -



Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen des 08.03.2024 zwei

Mobilfunkgeschäfte in der Kröpeliner Straße in Rostock angegriffen.

Gegen 03:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass vermutlich

drei Personen mit zuvor entnommenen Gullydeckeln die

Schaufensterscheiben der beiden Mobilfunkgeschäfte eingeworfen haben

und technische Geräte im Bereich der Auslagen entwendeten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkwagen führte nicht

zur Feststellung der Tatverdächtigen.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren.

Drei Fahrräder, welche möglicherweise von den Tätern zuvor genutzt

wurden, konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen fest- und

sichergestellt werden.

Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Hinweise zu den möglichen Tätern oder der Tat nehmen die Polizei in

Rostock-Reutershagen unter der TelNr.: 0381-49160 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem

auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



