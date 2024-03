POL-HRO: 25-jähriger Motorradfahrer aus Niedersachsen stirbt nach Kollision mit einem Baum

Wismar/Warin (ots) -



Am Donnerstag, den 07.03.2024, kam es gegen 18:20 Uhr zu einem

tödlichen Verkehrsunfall auf der B192. Ein 25-jähriger Deutscher aus

dem niedersächsischen Eschede befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem

Motorrad die B192 von Blankenberg kommend in Richtung Warin. Nach

bisherigen Erkenntnissen verlor er kurz vor dem Ortseingang Warin

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich die

Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum.



Am Unfallort vorbeifahrende Personen eilten dem Verunfallten sofort

zu Hilfe und begannen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Zu diesem Zeitpunkt

war der Motorradfahrer schon nicht mehr ansprechbar. Die

hinzugerufenen Rettungskräfte führten die Reanimationsmaßnahmen der

Ersthelfer fort, konnten jedoch wenig später nur noch den Tod des

jungen Mannes feststellen.



Zur Beseitigung der ausgetretenen Betriebsstoffe durch die Feuerwehr,

musste die B192 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Desweiteren kam ein Gutachter der DEKRA zum Einsatz, um die genaue

Unfallursache zu ermitteln.

Durch den Verkehrsunfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe

von ca. 10.000 EUR.



