POL-HRO: Mann randaliert in Wismarer Obdachlosenunterkunft

Wismar (ots) -



Am 07.03.2024, um 17:35 Uhr, teilte ein Mitarbeiter der

Obdachlosenunterkunft in der Lübschen Straße in Wismar dem

Polizeihauptrevier Wismar telefonisch mit, dass ein polizeibekannter

Bewohner in der Unterkunft randaliert.



Nach Eintreffen der Beamten verhielt sich der 40-jährige deutsche

Tatverdächtige zunehmend aggressiv und schien unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln zu stehen. Aufgrund seines Verhaltens forderten die

Beamten Unterstützungkräfte aus den umliegenden Revieren an.



Noch bevor diese eintrafen, griff der Tatverdächtige bereits die

Polizisten an. Um den Angriff abzuwehren, setzten die Beamten

Reizstoff ein, der augenscheinlich jedoch keine Wirkung bei dem

Tatverdächtigen entfaltete. Nach Eintreffen der Unterstützungskräfte

konnte der Tatverdächtige schließlich zu Boden gebracht und gefesselt

werden.



Bei dem polizeibekannten 40-Jährigen wurden im Rahmen der

Durchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft

ordnete daraufhin eine Blutprobenentnahme sowie die vorläufige

Festnahme des Mannes an.



Die eingesetzten Beamten verletzten sich bei dem Widerstand leicht,

konnten im Anschluss aber ihren Dienst fortsetzen.





Isabell Damaschke, Polizeikommissarin

Einsatzleitstelle Rostock





verantwortlich und Rückfragen an:



Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell