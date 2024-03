POL-HWI: Täter nach räuberischem Diebstahl in Haft

Wismar (ots) -



Nachdem es am gestrigen Vormittag zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt im Philosophenweg gekommen ist, bei dem der Täter den Ladendetektiv angriff, wurde gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet.



Gegen 09:45 Uhr bemerkte der Ladendetektiv des Supermarktes eine männliche Person beim Diebstahl von Waren im Wert von etwa 2 Euro. Als er den Täter darauf ansprach, wurde dieser aggressiv und griff den Ladendetektiv an. Gemeinsam mit zwei Zeugen hielt er den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest, die den 20-jährigen Afghanen vorläufig festnahm.



Aufgrund der Verletzungen, die der Ladendetektiv durch den Angriff erlitt, wurde er durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Wismar gebracht.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde der Mann am heutigen Vormittag dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Wismar vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.



