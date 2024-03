POL-NB: 13-Jährige von Unbekanntem aus Auto angesprochen

Demmin (ots) -



In Demmin ist ein 13-jähriges Mädchen gestern Abend gegen 19:00 Uhr am Stadion von einem Mann aus einem Auto heraus angesprochen worden. Er soll die Deutsche gefragt haben, ob sie sich 250 Euro verdienen wolle. Das Mädchen sagte ihm, er solle weiterfahren. Dann soll er mit dem Auto gewendet und direkt neben ihr gehalten haben. Sie lief weg und rief richtigerweise gleich ihre Mutter an, die wiederum die Polizei verständigte.



Den Mann beschreibt das Mädchen so:



- circa 30-35 Jahre alt, ggf. jünger

- 3-Tage-Bart

- auf der linken Wange einen auffälligen roten Fleck - vermutlich

ein Pickel



Das Auto soll ein dunkler VW Polo gewesen sein. Vermutlich mit OVP-Kennzeichen.



Bei der anschließenden Fahndung der Streifenwagen wurde der Verdächtige nicht festgestellt.



Die Kriminalpolizei ermittelt.



Wer die Situation gestern beobachtet hat und Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Demmin unter 03998 / 254224, an die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de oder auch an jede andere Polizeidienststelle.



Wer den beschriebenen Mann oder das Auto sehen sollte oder ebenfalls von ihm angesprochen wird, ruft bitte umgehend die 110.



