POL-NB: Polizeistation an neuem Ort

Ab 13. März 2024 befindet sich die Polizeistation Penzlin in der Großen Straße 15.



Den 12. März nutzen die beiden Kontaktbeamten Jürgen Köckert und Olaf Berndt für den Umzug in die größeren und moderneren Räume. An dem Tag ist die Polizeistation daher auch telefonisch nur eingeschränkt oder ggf. nicht erreichbar. Alternativ kann bei Anliegen an diesem Tag die Leitstelle unter 110 telefonisch erreicht werden.



Die Telefonnummer für die Polizeistation, die weiterhin nicht 24/7 besetzt ist, bleibt nach dem Umzug übrigens gleich: 03962 / 210310.



