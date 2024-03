POL-GÜ: Defekter Brandmelder führt zu Cannabisplantage in Gülzow

Güstrow/ Gülzow (ots) -



Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei in Gülzow (Gemeinde Gülzow-Prüzen). Einsatzanlass war ein ausgelöster Brandmelder in einer Wohnung am Platz der Jugend. Nach erfolgter Türnotöffnung durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gülzow konnte eine Brand- und Rauchentwicklung schnell ausgeschlossen werden, ein technischer Defekt des Brandmelders ist wahrscheinlich. Bei der Wohnungsbegehung wurde dann aber eine Indoorplantage mit 29 Cannabispflanzen entdeckt. Diese wurden durch die Einsatzkräfte des Polizeireviers Güstrow sichergestellt. Der 28-jährige deutsche Wohnungsnutzer war während des Einsatzes nicht vor Ort. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln.



