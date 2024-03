POL-HST: Senior mit dem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs

A20/Süderholz (ots) -



Bereits am 05.03.2024 sammelten die Beamten des Autobahn- und

Verkehrspolizeirevieres Grimmen einen 85-jährigen Deutschen auf der

A20 an der Anschlussstelle Stralsund ein, der mit seinem Fahrrad Höhe

Kilometer 194 auf dem Standstreifen in Richtung Stettin unterwegs

war. Gegen 16:20 Uhr gingen gleich mehrere Notrufe zu dieser

gefährlichen Verkehrssituation ein, weshalb auch der Verkehrsfunk im

Radio davor warnte.



Zum Glück konnten die Beamten den betagten Mann antreffen, bevor sich

Schlimmeres ereignen konnte. Schnell wurde klar, dass der Senior

offenbar gerade ohne Orientierung unterwegs ist und er scheinbar an

einer altersbedingten psychischen Erkrankung leidet. Der aus Grimmen

stammende Mann und sein Rad wurden unbeschadet von den eingesetzten

Beamten aufgenommen und der 85-Jährige an seine Ehefrau übergeben.



