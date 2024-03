POL-LWL: Drei Firmenfahrzeuge eines Möbelhauses gestohlen

Pampow (ots) -



Drei Kleintransporter eines Möbelhauses in Pampow sind in der Nacht zum Donnerstag gestohlen worden. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro entstanden. Die betroffenen Fahrzeuge der Marke Mercedes waren über Nacht auf dem nicht umzäunten Betriebsgelände des Möbelhauses abgestellt und mit verschiedenen Werkzeugen beladen. Die Polizei geht den Umständen entsprechend von einer gezielten Tat aus und hat die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Hinweise zu den betreffenden Kleintransportern mit Würzburger Kennzeichen (WÜ), an denen Werbeaufschriften des Möbelunternehmens angebracht sind, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



