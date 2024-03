POL-LWL: 65 Ferkel aus Stallanlage gestohlen

Grabow (ots) -



Vom Gelände eines Schweinemastbetriebes in Kolbow bei Grabow haben unbekannte Täter insgesamt 65 Ferkel gestohlen. Der Vorfall wurde der Polizei am frühen Mittwochnachmittag mitgeteilt. Dem Spurenaufkommen zufolge verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zutritt zum Betriebsgrundstück und drangen anschließend in eine Stallanlage ein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe die gestohlenen Tiere dann mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Der dem Landwirtschaftsbetrieb entstandene Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf 6.500 Euro belaufen. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) bittet nun um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Verbleib der gestohlenen Tiere. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.



