POL-NB: Mann mit Messer beunruhigt Warener

Waren (Müritz) (ots) -



Gegen 07:30 Uhr kam der erste Anruf bei der Warener Polizei: Ein Mann laufe mit einem langen Messer in der Hand im Bereich der Friedensstraße herum und spreche vor sich hin. Die Beamten eilten sofort los, fanden die beschriebene Person jedoch nicht. Der Bereich wurde bestreift, die Schulen in der Nähe wurden sensibilisiert.



Knapp eine Stunde später gab es erneut mehrere Anrufe aufgeregter Bürger, die ebenfalls von einem Mann mit Messer berichteten. Mitten in der Fußgängerunterführung zwischen Güstrower Straße und Friedensstraße stand der "Messermann" dann dem Streifenwagen gegenüber.



Wie sich herausstellte, war er unter Drogeneinfluss und wirkte verwirrt. Der polizeibekannte 29-jährige Deutsche kam widerstandlos mit zum Revier. Später ließ er sich freiwillig in eine entsprechende Einrichtung einweisen.



Angegriffen hat er mit dem Messer nach Kenntnis der Polizei niemanden.



