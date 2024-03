POL-HWI: Brände von Gartenlauben

Grevesmühlen/Klütz (ots) -



In den heutigen Morgenstunden, gegen 06:00 Uhr, kam es in Grevesmühlen zum Brand einer Gartenlaube in der KGA "Am Bleicherberg". Die Laube wurde durch das Feuer vollkommen zerstört und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.



Gegen 04:15 Uhr des gestrigen Tages kam es zu einem ähnlichen Sachverhalt in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Klütz. Hier brannte eine Gartenlaube in der KGA "Gärtnerglück" in voller Ausdehnung. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.



In beiden Fällen konnten die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gartenparzellen verhindern.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten vor.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgrund des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881 720 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



