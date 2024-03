POL-ANK: Brand einer Gartenlaube in Ueckermünde - zwei Tatverdächtige festgestellt

Ueckermünde (ots) -



Am 06.03.2024 gegen 00:00 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald den Brand einer Gartenlaube in der Ueckerstraße in Ueckermünde.



Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand die betroffene Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Das Feuer begrenzte sich ausschließlich auf die Gartenlaube. Umliegende Grundstücke waren durch das Feuer nicht betroffen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ueckermünde und Bellin waren mit 5 Fahrzeugen und 17 Kameraden vor Ort und löschten den Brand. Personen befanden sich nicht in der Laube. Durch einen Brandursachenermittler konnte ein technischer Defekt bereits ausgeschlossen werden. Kräfte der Bereitschaftspolizei führten außerdem eine Nahbereichsfahndung durch, bei der zwei männliche Personen in Tatortnähe festgestellt wurden, die für diese Tat in Frage kommen. Dabei handelt es sich um einen 31-Jährigen und einen 37-Jährigen, beide deutsche Staatsangehörige.



Die Kriminalpolizei hat alle Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell