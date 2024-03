POL-LWL: Mann erliegt Brandverletzungen

Gorlosen (ots) -



Auf einem Privatgrundstück in der Gemeinde Gorlosen ist am späten Mittwochvormittag ein Mann an den Folgen einer schweren Brandverletzung gestorben. Die Hintergründe, die zu diesem Vorfall führten, werden derzeit durch die Kriminalpolizei im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens untersucht. Ein Nachbar war aufgrund von Hilferufen zunächst auf den 85-jährigen Mann aufmerksam geworden, dessen Oberbekleidung in Flammen stand. Der Nachbar hat dann mit einer Decke die Flammen ersticken können und dem Mann bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe geleistet. Trotz Wiederbelebungsversuche, verstarb das Brandopfer aufgrund der schweren Verletzungen wenig später vor Ort. Derzeit wird ein Unglücksfall vermutet. Möglicherweise hatte der 85-Jährige versucht, Gartenabfälle auf seinem Grundstück zu entzünden. Allerdings dauern die Ermittlungen zu den konkreten Umständen bzw. zum Hergang des Vorfalls noch an.



