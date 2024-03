POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Fahrzeugbrand in Lütten Klein

Rostock (ots) -



Nachdem Unbekannte einen Brand im hinteren Bereich eines Kleintransporters verursachten, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Das Fahrzeug war in Rostock, im Bereich der Rigaer Straße abgestellt. Ein Zeuge bemerkte gegen 00:45 Uhr am heutigen Mittwochmorgen den Brand im hinteren Bereich des Ford Transit und informierte über Notruf die Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte durch sofort eingeleitete Löschmaßnahmen den Brand ablöschen und weiteren Schaden verhindern. Durch den Brand wurde ein Reifen zerstört und ein Radkasten beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet und sucht nun Zeugen. Personen, welche am frühen Mittwochmorgen (06.03.2024) zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr im Bereich der Rigaer Straße 12 Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Straftat beitragen könnten, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



