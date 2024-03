POL-SN: Diebstahl einer einzigartigen Steinskulptur - Polizei bittet um Hinweise

Details anzeigen gestohlenes Steinskulptur - Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib gestohlenes Steinskulptur - Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib

Schwerin (ots) -



Nach einem Diebstahl einer Steinskulptur, die zwei ineinander verdrehte Fische zeigt, bittet die Polizei um Hinweise zum Verbleib dieser ungewöhnlichen Tatbeute.



Die Skulptur, die als Dekoration vor einem Geschäft in der Puschkinstraße aufgestellt war, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag gestohlen. Nach Angaben des Geschädigten handelt es sich bei der ca. 80-90cm großen Figur um ein Unikat, das ein Gewicht von etwa 65 kg aufweist. Hinter der Diebstahlshandlung steckt demnach keine einfache und unauffällige Wegnahme. Die Täter müssen einen entsprechenden logistischen Aufwand betrieben haben, um die Skulptur zu entwenden. Die Schweriner Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen der Tathandlung werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Des Weiteren erhofft sich die Polizei mit der Veröffentlichung eines Bildes der Steinskulptur Hinweise zum Verbleib des Unikats.



Hinweise können telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de gemeldet werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell