POL-NB: Vermehrt Droh-Mails an Hotels und Gaststätten in der Region verschickt

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Onlinebetrüge und Erpressungen durch Hotel- und Gaststättenbetreiber bei der Polizei angezeigt. Gemeldet wurden diese in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte.



In allen Fällen bekamen die Anzeigenerstatter ein Erpresser-Schreiben per E-Mail. Darin wurden jeweils mehrere Tausend Euro gefordert, die die Empfänger in Bitcoins überweisen sollten. Anderenfalls drohten die Absender mit der Zerstörung von Eigentum, der Angehörigen und des guten Rufs. In allen gemeldeten Fällen handelte es sich um den gleichen Absender, angeblich aus Russland von einem sogenannten Russian Business Network.



Nach ersten polizeilichen Überprüfungen konnte eine aktuelle Häufung auch in anderen Bundesländern festgestellt werden. Derzeit stuft die Landespolizei MV die E-Mails als sogenannten SPAM ein und geht von keiner Ernsthaftigkeit aus.



Die Polizei warnt daher nochmals eindringlich davor, auf derartige Forderungen einzugehen. Auch wenn solche E-Mails bedrohlich wirken, man unter Umständen direkt mit Namen angesprochen und mitunter Gewalt angedroht wird: Überweisen Sie niemals in irgendeiner Form Geld an die Absender!



Wer solche E-Mails erhält, sollte diese umgehend sichern und anschließend Anzeige erstatten. Das geht bei jeder Polizeidienststelle oder online über die Online Wache unter: https://www.polizei.mvnet.de.



Weitere Informationen rund um Internetbetrug finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de



