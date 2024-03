POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu Straßenverkehrsgefährdung in Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Die Polizei ermittelt gegen einen 40-jährigen Autofahrer, der am Dienstagmorgen in Ludwigslust andere Autofahrer durch seine rücksichtslose Fahrt gefährdet haben soll. Der 40-Jährige soll auf seiner Flucht vor der Polizei mit seinem schwarzen PKW Audi mehrfach die Gegenfahrbahn benutzt und dadurch entgegenkommende Autofahrer zu Brems- und Ausweichmanövern genötigt haben. Zudem soll er andere PKW in gefährlicher Weise überholt haben. Betroffen von den Gefährdungen waren Autofahrer, die gegen 08:30 Uhr zwischen der Wöbbeliner Straße und der Weselsdorfer Kreuzung sowie auf der Landesstraße 073 zwischen der Autobahnanschlussstelle Ludwigslust und der Neustädter Straße in Ludwigslust unterwegs waren. Der Tatverdächtige, der Vortests zufolge unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand, konnte wenig später von der Polizei gestellt werden. Gegen ihn ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden. Vom Vorfall betroffene Autofahrer bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) in Verbindung zu setzen.



